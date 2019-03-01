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Радий Хабиров назвал природу Башкирии «невинной, нежной и могущественной»

11:34, 01.03.2019
Радий Хабиров назвал природу Башкирии «невинной, нежной и могущественной»
Фото: glavarb.ru

Врио главы РБ Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографии с пейзажами Караидельского района Башкирии.

Под снимками глава региона написал, что «в этих кадрах вся природа Башкортостана — невинная, нежная и могущественная».

Стоит отметить, что фотографии были сделаны в рамках командировки Хабирова в деревню Александровка, где он открыл цех по производству пиломатериалов экспортного качества.

Напомним, ранее Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».

ОбществоВласть Башкортостан
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