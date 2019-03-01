Порошенко ущипнул мужчину за нос во время поездки в Запорожье — видео
В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко дернул за нос мужчину.
В видеоролике Порошенко улыбается и хлопает мужчину по плечу, после чего хватает его за нос.
По словам журналистки Татьяны Высоцкой, которая разместила видео, это произошло, когда украинский президент посещал Запорожье.
Высоцкая добавила, что это говорит о том, что неуважение к людям со стороны президента — системный феномен.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента в отношении Петра Порошенко. Поводом стала публикация о крупных хищениях в украинской армии, к которым якобы причастны приближенные Порошенко.ОбществоВласть
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