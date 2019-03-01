Порошенко ущипнул мужчину за нос во время поездки в Запорожье — видео

Фото: commons.wikimedia.org / Администрация Президента Украины

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко дернул за нос мужчину.

В видеоролике Порошенко улыбается и хлопает мужчину по плечу, после чего хватает его за нос.

По словам журналистки Татьяны Высоцкой, которая разместила видео, это произошло, когда украинский президент посещал Запорожье.

Высоцкая добавила, что это говорит о том, что неуважение к людям со стороны президента — системный феномен.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента в отношении Петра Порошенко. Поводом стала публикация о крупных хищениях в украинской армии, к которым якобы причастны приближенные Порошенко.