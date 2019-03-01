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В России весной 2020 года могут принять закон о новой потребительской корзине

10:59, 01.03.2019
В России весной 2020 года могут принять закон о новой потребительской корзине
Фото: realnoevremya.ru

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что закон о новой потребительской корзине планируется принять в весеннюю сессию 2020 года.

Он пояснил, что в таком случае регионы смогут сформировать свой бюджет на 2021 год с учетом изменений.

Топилин также добавил, что прийти к консенсусу по всем параметрам нового закона необходимо в текущем году, передает RNS.

Ранее Топилин уже сообщал, что новая потребительская корзина должна быть представлена в 2020 году. По его словам, Минтруда создало рабочую группу по актуализации потребкорзины, которая будет пересматриваться в течение 2019—2020 годов.

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