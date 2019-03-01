Центробанк заявил об аннулировании лицензии у «Жилстройбанка»

1 марта был издан приказ Центробанка РФ об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у «Жилстройбанка», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Отмечается, что «Жилстройбанк» не является участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности, по величине активов «Жилстройбанк» на 1 февраля этого года занимал 456-е место в банковской системе РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк подал иск о банкротстве «Радиотехбанка» в Арбитражный суд Нижегородской области. Сумма требований составила 202,9 млн рублей. Иск подан 18 февраля, следует из материалов суда. Регулятор отозвал лицензию банка 31 января. ЦБ разглядел в деятельности кредитной организации нарушения по части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции.