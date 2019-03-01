В Башкирии осудят тренера за смерть 14-летней спортсменки во время горнолыжной тренировки

В Башкирии перед судом предстанет тренер спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» по факту причинения смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в январе прошлого года во время тренировки по дисциплине горнолыжного спорта «Супер-гигант» на склоне вблизи озера Банное. По версии следствия, тренер, зная, что трасса не была сертифицирована, а также что склон был слишком крутой, а некоторые участки не были огорожены, дал подросткам указание начать спуск.

В результате 14-летняя юная спортсменка во время прохождения трассы упала и ударилась головой об камень. От полученной травмы она скончалась на месте.

Стоит отметить, что рядом функционировала подходящая для «Супер-гиганта» трасса. Однако мужчина не обратил на нее внимания, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый во время следственных действий не признал вину в совершении преступления. В скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее российский боец MMA Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года.