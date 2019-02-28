Российский боец MMA Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года. Об этом сообщила организация Prime Fight Management на своей странице в Instagram.

Причины смерти спортсмена не называются. Пользователи в соцсети пишут, что, по предварительной версии, молодой человек скончался ночью от остановки сердца.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, Чемпион», — говорится в официальном сообщении Prime Fight Management.

Добавим, свою карьеру Аркадий Лисин начал в июле 2016 года, выступая в тяжелой весовой категории. В том же году он получил титул чемпиона Prime Selection. Позже участвовал в международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.

Всего на его счету пять побед и два поражения.

Напомним, в конце прошлого года в Москве во время матча умер хоккеист.