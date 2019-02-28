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Российский боец MMA Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года

09:40, 28.02.2019 3
Российский боец MMA Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года
Фото: скриншот - instagram.com/primefightmgm/

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года. Об этом сообщила организация Prime Fight Management на своей странице в Instagram.

Причины смерти спортсмена не называются. Пользователи в соцсети пишут, что, по предварительной версии, молодой человек скончался ночью от остановки сердца.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, Чемпион», — говорится в официальном сообщении Prime Fight Management.

Добавим, свою карьеру Аркадий Лисин начал в июле 2016 года, выступая в тяжелой весовой категории. В том же году он получил титул чемпиона Prime Selection. Позже участвовал в международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.

Всего на его счету пять побед и два поражения.

Напомним, в конце прошлого года в Москве во время матча умер хоккеист.

Спорт
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    спортсмены как их много умирает
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  • Анонимно 01 марта
    Друзья, не лезьте в профессиональный спорт, особенно мужчины, занимайтесь любительским! В профессионалах и перегрузы чудовищные , и вся фармакологическикая муть...Может были проблемы с сердцем, но скрыл сам от себя, типа пройдёт, я же МУЖИК, я же ПРОФЕССИОНАЛ, надо бабло колотить, рейтинг повышать! Медобследование тоже могло быть хреновым. 21 год... Жизнь только началась и оборвалась! Минус ещё один мужчина, минус ещё продолжатель своего рода. Молодые мужички, берегите себя! Средний возраст мужчин в России и так уже 57 лет! Кто же будет детей плодить? И войны будет не нужно, просто вымрем и ВСЕ!
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  • Анонимно 01 марта
    Видимо до этого посетил кавказ .
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