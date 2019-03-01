Голодец: средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин
Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках открытия форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта.
По ее словам, в современных российских реалиях женщины не могут равняться с мужчинами по уровню образования, карьерного роста и оплаты труда.
«Однако процент занятости женщин достаточно высок», — цитирует Голодец ТАСС.
Стоит отметить, что в мире зарплата женщин в среднем на 16—22% ниже зарплаты, которую получают мужчины. Данные приводит Международная организация труда.
Напомним, ранее Росстат назвал основные причины женской смертности.Общество
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