Голодец: средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках открытия форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта.

По ее словам, в современных российских реалиях женщины не могут равняться с мужчинами по уровню образования, карьерного роста и оплаты труда.

«Однако процент занятости женщин достаточно высок», — цитирует Голодец ТАСС.

Стоит отметить, что в мире зарплата женщин в среднем на 16—22% ниже зарплаты, которую получают мужчины. Данные приводит Международная организация труда.

Напомним, ранее Росстат назвал основные причины женской смертности.