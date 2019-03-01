Строительство ТРК «Планета» в Перми стартует в апреле

Возведение торгово-развлекательного комплекса «Планета» в Перми начнется в апреле этого года.

В марте стартует разработка котлована под здание на территории бывшего ипподрома, после чего специалисты перейдут к основной фазе строительства. В частности, предполагается создание рабочего проекта.

«Последние три недели мы проводим тестирование участка. Для того чтобы правильно запроектировать свайное поле, необходимо часть свай испытать на статическую нагрузку. Вскоре будет произведена корректировка свайного основания, начнется создание рабочего проекта», — рассказал Business Class руководитель дирекции компании Malltech Сергей Бузлуков.

По его словам, в ближайшие время предприятие получит разрешение на строительство и будут завершены процедуры по выбору генерального подрядчика.

Напомним, «Планета» будет одним из самых больших развлекательных комплексов на территории города. Торговая галерея будет включать 185 магазинов. Планируется открытие 19 кафе, кинотеатра и большого детского развлекательного центра.

Сдача объекта намечена на конец 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вторая очередь пермского ТРК «СпешиLove» откроется в 2019 году.