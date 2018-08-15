Новости общества

09:34 МСК
Новости раздела
Общество

Вторая очередь пермского ТРК «СпешиLove» откроется в 2019 году

08:41, 15.08.2018
Вторая очередь пермского ТРК «СпешиLove» откроется в 2019 году
Фото: wikimapia.org

В Перми вторая очередь ТРК «СпешиLove» откроется во второй половине 2019 года.

В новом здании появится кинотеатр с мягкими креслами-диванами и семейный развлекательный центр. Его площадь составит 7 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что действующее строение ТРК занимает 75 тыс. кв. метров, пишет интернет-газета «ТЕКСТ».

Оператором объекта выбрана федеральная сеть парков развлечений для детского и семейного досуга «Мегалэнд». На данный момент компания управляет парками в Челябинске, Магнитогорске, Уфе, Красноярске, Новокузнецке и Самаре.

Напомним, ранее прокуратура Перми временно приостановила деятельность торгового центра «Лайнер».

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция IX Расширенное заседание совета по предпринимательству

Сюжеты

Все сюжеты