Вторая очередь пермского ТРК «СпешиLove» откроется в 2019 году
В Перми вторая очередь ТРК «СпешиLove» откроется во второй половине 2019 года.
В новом здании появится кинотеатр с мягкими креслами-диванами и семейный развлекательный центр. Его площадь составит 7 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что действующее строение ТРК занимает 75 тыс. кв. метров, пишет интернет-газета «ТЕКСТ».
Оператором объекта выбрана федеральная сеть парков развлечений для детского и семейного досуга «Мегалэнд». На данный момент компания управляет парками в Челябинске, Магнитогорске, Уфе, Красноярске, Новокузнецке и Самаре.
Напомним, ранее прокуратура Перми временно приостановила деятельность торгового центра «Лайнер».ОбществоИнфраструктура
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