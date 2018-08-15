Вторая очередь пермского ТРК «СпешиLove» откроется в 2019 году

В Перми вторая очередь ТРК «СпешиLove» откроется во второй половине 2019 года.

В новом здании появится кинотеатр с мягкими креслами-диванами и семейный развлекательный центр. Его площадь составит 7 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что действующее строение ТРК занимает 75 тыс. кв. метров, пишет интернет-газета «ТЕКСТ».

Оператором объекта выбрана федеральная сеть парков развлечений для детского и семейного досуга «Мегалэнд». На данный момент компания управляет парками в Челябинске, Магнитогорске, Уфе, Красноярске, Новокузнецке и Самаре.

Напомним, ранее прокуратура Перми временно приостановила деятельность торгового центра «Лайнер».