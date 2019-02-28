Арбитраж Башкирии обязал миноритария «Уралкапиталбанка» вернуть 135 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии признал недействительной сделку одного из миноритарных акционеров «Уралкапиталбанка» Урала Хусаинова. Решением суда он должен вернуть кредитной организации 135 млн рублей.

Перед банкротством банка, 29 января 2018 года, Хусаинов внес на свой депозитный счет в банке 135 млн рублей. Однако уже на следующий день он снял эти деньги. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) посчитало сделку подозрительной, и арбитраж встал на сторону ведомства, передает «Коммерсант».

На момент проведения сделки банк уже был должен кредиторам 6 млрд рублей.

«Уральский капитал» контролировался предпринимателем, совладельцем Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури Дамиром Камиловым. В отношении бизнесмена введена процедура банкротства, равно как и в отношении других его предприятий.