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Глава МВД заявил о скором введении электронных паспортов и водительских прав

18:59, 28.02.2019
Глава МВД заявил о скором введении электронных паспортов и водительских прав
Фото: kremlin.ru

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о необходимости модернизации информационно-технической инфраструктуры ведомства. Он отметил, что это необходимо сделать в том числе из-за электронных паспортов и водительских удостоверений.

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры органов внутренних дел. Я имею в виду единый реестр населения, систему биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав», — приводит слова министра ТАСС.

Отдельно Колокольцев упомянул и про киберпреступность. Для противодействия угрозе также необходимо заниматься обновлением технических средств и разработкой новых методик.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в 2020 году. В то же время электронные паспорта власти обещали запустить в обращение в 2024 году.

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