«Тимер Банк» не стал публиковать годовую отчетность

Совет директоров казанского «Тимер Банка» решил не публиковать годовую бухгалтерскую отчетность кредитной организации за 2018 год.

«Вид документа, который не подлежит раскрытию: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность «Тимер Банк» (ПАО) за 2018 год вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности», — говорится в сообщении банка, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Отмечается, что годовой отчет не публикуется по решению совета директоров и в соответствии с законодательством.

Ранее «Реальное время» писало, что чистая прибыль «Тимер Банка» по итогам минувшего года составила 156,9 млн рублей. Это можно считать резким скачком, поскольку в 2017-м банк показал убыток более чем в 3 млрд рублей.

Напомним, что год назад банк «Российская финансовая корпорация» приобрел акции «Тимер Банка», став его санатором.