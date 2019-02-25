Банковские итоги — 2018: региональные банки получили новую парадигму бизнеса

Несмотря на регуляторное давление и негативную внешнюю среду, прибыль татарстанских банков выросла за 2018 год в 4 раза

Фото: Дарья Турцева

«Реальное время» изучило финансовые результаты татарстанских банков и, оценив уровень их эффективности, составило рейтинг самых рентабельных по чистым активам и капиталу. Эксперты и участники банковского рынка прокомментировали итоги и поделились прогнозами.

На 1 января 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 банков. Ранее сообщалось, что банк «Зенит», крупнейшим акционером которого является «Татнефть», в нынешнем году объединит и переведет на свою лицензию банки группы. В их числе и альметьевский «Девон-Кредит». Если планы «Зенита» будут реализованы, к концу года к местным можно будет отнести не более 13 банков.



Татарстанские банки заработали 7,6 млрд рублей

Чистая прибыль татарстанских банков по итогам 2018 года составила 7,6 млрд рублей. И если суммарная прибыль российских банков в целом увеличилась, по сравнению с результатами 2017 года, в 1,7 раза — до 1,3 трлн рублей, то совокупный финансовый результат зарегистрированных в РТ банков возрос практически в 4 (!) раза.

Совокупная чистая прибыль татарстанских банков за 2016 год не учитывает показателей «Тимер Банка», который на тот момент не раскрывал свою отчетность. Вероятно, с его результатом общее значение будет сильно отличаться от представленного на графике.

Чистая прибыль банков РТ

Банки Чистая прибыль (тыс. руб.)

2018 2017 2016 Ак Барс 2 707 388 796 590 645 701 Аверс 2 076 526 2 354 182 2 276 228 Татсоцбанк 746 144 875 210 841 424 Энергобанк 739 332 362 170 469 168 Девон-Кредит 281 387 450 931 402 839 Акибанк 159 637 139 810 130 112 Тимер Банк 156 941 -3305447 нет данных Банк Казани 121 293 60 882 155 114 Автокредитбанк 41 691 41 326 34 991 Автоградбанк 24 315 -52 262 20 831 Заречье 17 028 15 694 15 528 Камский коммерческий банк 9 561 26 844 23 318 Алтынбанк 6 470 1 132 43 932 Ик Банк -22901 12 854 -23 823

Девять банков показали улучшение показателей, иногда более чем в 3 раза. Лидерами по абсолютному значению чистой прибыли в 2018 году ожидаемо и с большим отрывом стали «Ак Барс» и «Аверс».

«Ак Барс» активно укрепляет свои результаты после «перезагрузки» и при активной поддержке со стороны республики. Если чистая прибыль «Аверса» стабильно держится примерно на одном уровне уже несколько лет, то ее прирост у «Ак Барса» за год составил около 240 процентов.

Отдельно можно отметить вклад «Тимера» в существенный рост совокупного показателя. Из убытка в 3,3 млрд в 2017 году (когда он чуть не «утащил» в отрицательную зону весь совокупный финрез) банк сумел выйти в плюс, хоть и пока небольшой, в 2018-м.

В целом же в прошлом году у 13 банков положительный результат, небольшой убыток (22,9 млн рублей), не оказавший влияния на общую картину, получил «Ик Банк».

Комментируя «Реальному времени» более чем трехкратный рост чистой прибыли, директор финансового департамента «Ак Барса» Айрат Шарапов отмечает, что основное влияние на увеличение дохода оказал рост процентной маржи и чистого комиссионного дохода. «Банк ожидает, что финансовые результаты в 2019 году вырастут по отношению к 2018 году не менее чем на 20%. Мы продолжаем активно развивать комиссионный бизнес, а качество и структура активов дают нам уверенность в сохранении и росте процентного дохода», — говорит Шарапов.

В пресс-службе «Энергобанка», говоря о причинах более чем двукратного роста чистой прибыли, отмечают, что для этого «были использованы рыночные возможности в части работы с государственными субсидиями в программе автокредитования населения и с субсидиями для малого и среднего бизнеса». В кредитной организации уточняют, что объем прибыли еще предстоит уточнить, так как «в отличие от других банков» «Энергобанк» всегда формирует большие резервы. «Это снижает текущий капитал банка, но руководство банка считает, что за счет этого укрепляется надежность», — заверили «Реальное время» в пресс-службе.

В 2019 году в «Банке Казани» в первую очередь планируют уделить внимание дальнейшему развитию безрисковых банковских услуг. Фото 2gis.ru



В «Банке Казани», получившем двукратный рост чистой прибыли, говорят, что «банк достаточно хорошо поработал над увеличением капитала как первого (капитализация прибыли), так и второго уровня (привлечение субординированного займа)». «В прошлом году был эффективно использован весь спектр банковских услуг, по всем направлениям виден существенный рост. В основном это видно в реальном секторе экономики — это кредитование МСБ, розничные банковские продукты, отлично сработал банк и по выдаче банковских гарантий и валютно-обменным операциям», — комментируют итоги в пресс-службе. В 2019 году в «Банке Казани» в первую очередь планируют уделить внимание дальнейшему развитию безрисковых банковских услуг и увеличению операционной прибыли, а также «экономике банка в целом». Например, планируется открыть новые офисы в Нижнем Новгороде и Москве.

Помимо сравнения результатов работы по абсолютному значению чистой прибыли, не менее интересно оценить то, насколько эффективно использованы активы банков и какую отдачу на капитал получили акционеры.

Рентабельность активов банковского бизнеса выросла на полпроцента

В пятерку самых эффективных по рентабельности чистых активов вошли «Энергобанк», «Татсоцбанк», «Автокредитбанк», «Аверс» и «Девон-Кредит» с показателями от 3,14 до 0,92 процента.

В среднем рентабельность по активам у банков Татарстана по годам снижается: 2016-й — 1,42%, 2017 год — 1,06%, 2018-й — 0,93%. Расчет производился без учета данных «Тимер Банка» в связи с отсутствием отчетности за прошлые периоды.

Рентабельность активов

Банки Рентабельность активов (%)

2018 2017 2016 Энергобанк 3,14 1,6 2,15 Татсоцбанк 3,07 3,42 4,1 Автокредитбанк 2,1 3,03 3,76 Аверс 1,51 1,96 2,77 Девон-Кредит 0,92 1,64 1,59 Банк Казани 0,84 0,43 1,29 Акибанк 0,62 0,56 0,52 Заречье 0,55 0,49 0,31 Ак Барс 0,54 0,17 0,14 Алтынбанк 0,41 0,07 2,62 Автоградбанк 0,37 -0,84 0,36 Тимер Банк 0,26 н.д. н.д. Камский коммерческий банк 0,18 0,49 0,43 Ик Банк -1,18 0,82 -1,53

В то же время, согласно оценке Центрального банка РФ, по результатам работы в прошлом году рентабельность активов по банковскому сектору в среднем выросла с 1 до 1,5 процента. Драйверами такого роста являются крупнейшие российские банки. Здесь необходимо оговориться, что методика расчетов у регулятора немного отличается, однако эта разница не изменяет порядка цифр.

Средняя рентабельность банковского капитала продолжила снижение

Сильнейшими по рентабельности капитала стали те же игроки, правда, в другом порядке: «Энергобанк», «Девон-Кредит», «Татсоцбанк», «Аверс» и «Автокредитбанк».

Рентабельность капитала

Банки Рентабельность капитала (%)

2018 2017 2016 Энергобанк 15,57 8,62 11,42 Девон-Кредит 10,61 17,56 13,8 Татсоцбанк 9,84 12,87 14,12 Аверс 9,02 10,66 11,24 Автокредитбанк 8,37 8,86 8,29 Банк Казани 5,43 3,18 10,88 Ак Барс 3,42 1,06 0,99 Акибанк 3,3 3,08 2,98 Автоградбанк 2,73 -5,8 2,28 Заречье 1,36 1,28 1,24 Камский коммерческий банк 1,16 3,32 2,97 Алтынбанк 1,07 0,19 7,42 Ик Банк -2,6 2,61 -4,61 Тимер Банк -3,05 н.д. н.д.

«Энергобанк» за год увеличил свой показатель в 1,8 раза, «Банк Казани» — в 1,7 раза, «Ак Барс» — в 3,2, «Алтынбанк» — в 5,6 раза. «Автоградбанк» вышел в положительную зону с -5,8% до 2,73%. «Девон-Кредит» ухудшил свой показатель в 1,7 раза. У остальных банков динамика менее значительна и разнонаправленна.

Среднее значение рентабельности капитала также снижается: 2016-й — 6,39%, 2017 год — 5,19%, 2018-й — 4,95%. При оценке динамики также не учитывались данные «Тимер Банка».

По оценке регулятора, рентабельность капитала (по данным за 11 месяцев) банковского сектора увеличилась с 8,3 до 12,4 процента.

Оценивая ситуацию в банковском секторе региона, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что «в среднем по больнице» ситуация выглядит позитивно. Эксперт обращает внимание на существенный рост чистой прибыли «Ак Барс» Банка за 2018 год по сравнению с 2017 годом и хотя еще небольшой, но уже положительный финрез «Тимер Банка». При разнонаправленной динамике у отдельных игроков банковский сектор Татарстана в целом продемонстрировал в прошлом году рост активов. Хотя и здесь основная заслуга также принадлежит «Ак Барсу». В Татарстане единственный банк с отрицательным капиталом — «Тимер Банк», у него пока непростая ситуация, это объяснимо санацией.

В то же время эксперт отмечает заметный рост суммарного объема просроченной задолженности татарстанских банков по корпоративным кредитам и достаточно агрессивный рост кредитования физлиц, что повышает риски сектора. Но, по словам Осадчего, от кризиса, начавшегося с падения «Татфондбанка», региональный банковский рынок оправился, острых негативных тенденций нет: «Ничего трагичного не происходит, в целом ситуация улучшается и динамика является умеренно позитивной».

Прогноз экспертов: от госкапитализма к новой приватизации

Максим Осадчий скептически относится к перспективам частных банков в России: «В обозримом будущем мы получим полностью государственный банковский сектор. Даже не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе. Продолжается чистка сектора, идет огосударствление, преимущественно через механизм санации».

«В эту воронку сливается вся экономика России. У нас развивается модель госкапитализма. Каких-то перспектив развития частной экономики у нас пока нет», — говорит эксперт.

В свою очередь, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт не ожидает тотального огосударствления: «Высока вероятность другая: что нынешний, с огромной долей государственного участия, банковский сектор пройдет период, скажем так, новой приватизации».

Главный экономист «Альфа-Банка», руководитель Центра макроэкономического анализа кредитной организации Наталия Орлова выделяет два фактора риска у банков — негативную внешнюю среду и регуляторное давление. Говоря о влиянии первого, Орлова отмечает, что крупные банки более уязвимы и чувствительны к рискам санкционных ограничений и вынуждены формировать свою стратегию исходя из этого фактора. «Это может дать некрупным банкам конкурентное преимущество в работе с корпоративными клиентами. С другой стороны, региональным банкам сложнее адаптироваться к росту внутреннего регуляторного давления, он несет для многих из них значительные издержки», — говорит эксперт «Альфа-Банка».

Рассуждая о возможностях участников рынка, Ян Арт отмечает, что «для всех банков во всех регионах изменилась парадигма бизнеса, прежде всего в связи со снижением маржи. Он перестал быть столь же прибыльным, при прочих равных, как раньше. Но это не означает, что возможности закрыты. Банкам и их владельцам, если они хотят продолжать этот бизнес, надо прийти к новым моделям». Одним из направлений Арт называет развитие финтеха и возможностей, которые он дает, если финтех в банке не дань моде, как это бывает иногда, а реально вмонтированный в бизнес сервис. «Небольшим игрокам вполне реально конкурировать в финтехе c крупными банками, потому что сегодня разница в инвестициях в это направление не предполагает разницы в миллиарды долларов, — говорит эксперт, — да, это предполагает какие-то усилия, но финтех сегодня развился так, что цена продуктов, «коробочных» решений усредняется и вполне доступна для всех. Здесь важна готовность банков заниматься таким бизнесом, в котором уровень прибыли гораздо ниже, чем в кредитном».

Директор финансового департамента «Ак Барс» Банка Айрат Шарапов отмечает, что банки-лидеры будут выстраивать партнерские отношения, направленные на развитие экосистем. «Мы будем наблюдать дальнейшее взаимное проникновение между различными отраслями, поиск синергетических эффектов в онлайн и офлайн-среде. Технологии все меньше привязаны только к одной области их применения, они становятся мобильными и гибкими, и банки будут одними из драйверов развития этих технологий», — говорит Шарапов.

Вторым перспективным направлением для банков Ян Арт называет комиссионные операции. «У нас традиционно на заре кредитного бума была такая разница, что российские банки имеют 90 процентов бизнеса в сфере кредитования, а европейские банки — 60—70 процентов. Остальное, соответственно, — в сфере сервиса и комиссионного дохода. У нас об этом постоянно говорили, но реально особо не занимались, потому что по российским меркам это было не прибыльно. Кредитование могло приносить и прибыль, и сверхприбыль, — отмечает Арт, — соответственно, сейчас этот вечный теоретический разговор может перейти к практике». Вопрос здесь в том же — удовлетворит ли владельцев банков уровень прибыльности в этой сфере, и хотя рисков в комиссионных операциях практически нет, уровень прибыльности они обеспечивают намного меньший, чем кредитование, говорит эксперт.

И третье направление, которое, по словам Арта, остается открытым для региональных банков — это кредитование малого бизнеса. Несмотря на то, что банкам зачастую не хватает собственных средств, в России существуют программы обеспечения ликвидности для банков под кредитование малого бизнеса. Принять участие в них могут и не очень большие банки. И хотя участие в таких программах не принесет сверхвысоких доходов, «оно вполне рабочее». Ничего «супервкусного», сверхприбыльного на рынке, конечно же, сейчас нет, заключает Ян Арт.

Айрат Шарапов из «Ак Барса» подтверждает, что одна из ключевых тенденций в банковском секторе — сужение процентной маржи и обострение конкуренции за клиентов, и ожидает снижения кредитной активности как со стороны компаний, так и населения. При этом тенденция роста доли на рынке государственных банков будет сохраняться, конкурировать малым и средним банкам будет еще труднее, признает эксперт. «Сохранить и увеличить процентную маржу мы планируем за счет смещения акцента в сторону более маржинальных видов кредитования — потребительского кредитования и кредитных карт. Мы делаем акцент на повышении эффективности за счет автоматизации процессов и развитии цифровых каналов», — говорит Шарапов. «Ак Барс» продолжает делать упор на повышение комиссионного дохода и развивает комиссионные продукты и новые сервисы. Наращивание комиссионного дохода будет в приоритете большинства банков-лидеров, заключает представитель АББ.

В «Банке Казани» признают общий тренд на снижение процентной маржи, одним из основных драйверов называют развитие безрискового банковского продукта.

Что касается ключевой ставки, опрошенные эксперты не ждут ее заметных изменений. «Год, думаем, будет достаточно стабильным в плане развития экономики. Соответственно, и ключевая ставка тоже», — говорят в «Банке Казани». Айрат Шарапов из «Ак Барса» более сдержан в прогнозах: «В ближайшей перспективе повышение ключевой ставки маловероятно, но и не исключаем такого развития событий. Во многом ситуация будет зависеть от роста инфляционных ожиданий со стороны населения, динамики цен на сырье, ситуации в emerging markets и жесткости санкционной политики в отношении России». Наталия Орлова из «Альфа-Банка» также ожидает, что в ближайшее время ЦБ оставит процентную ставку неизменной: «Динамика инфляции по итогам января идет в рамках ожиданий, и валютный рынок достаточно стабилен, поэтому дополнительное ужесточение монетарной политики не выглядит необходимым».