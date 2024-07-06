Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для России

Фото: Динар Фатыхов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии приняло решение о повышении предельных минимальных цен на отдельные виды молочных товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, с 5 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле 650 рублей за 1 кг (ранее — 640 рублей). Сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% теперь не может стоить дешевле 600 рублей за килограмм (прежде — 590 рублей).

Стоит подчеркнуть, что в 2023 году объем расчетов между Россией и Белоруссией достиг 92%, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой. Он добавил, что экспортные поставки в Россию за 2022—2023 годы выросли на $8,5 миллиарда.