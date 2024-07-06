В России рекордно подорожала красная икра

Стоимость красной икры в России достигла рекордных значений. По данным информагентства по рыболовству, килограмм икры чавычи свежего посола обойдется примерно в 9—10 тысяч рублей. Цена на икру горбуши выросла до 7,5 тысячи рублей за килограмм. При этом пока большая часть продаж приходится на прошлогодний товар, сообщает «Интерфакс».

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев подчеркнул, что таких цен на красную икру еще не было. Он также отметил, что объективных причин для такого роста цен нет. В 2023 году вылов лососей составил 609 тысяч тонн, что стало вторым показателем за всю историю наблюдений.

В начале июля стало известно, что покупки осетровой икры в России за первые 5,5 месяца 2024 года выросли на 9% относительно аналогичного периода прошлого года. Интерес к черной икре растет: по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на деликатес оказался выше на 6%.