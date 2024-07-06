США возобновили закупки урана из России после перерыва в апреле

Фото: Максим Платонов

США возобновили закупки урана из России после перерыва в апреле. По данным американского статистического бюро, в мае США приобрели уран на сумму $209,5 млн — это максимальный показатель с марта прошлого года, сообщает РИА «Новости».



За последний месяц весны Соединенные Штаты закупили уран на рекордную сумму в $987 млн. Основными поставщиками стали Китай ($324 млн), Франция ($245 млн) и Россия.

Стоит подчеркнуть, что 12 июня Минфин США сообщил о введении запрета на предоставление услуг в области IT и программного обеспечения любым лицам на территории Российской Федерации.