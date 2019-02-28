Глава МВД РФ рассказал Путину о бизнесменах, которые требуют уголовных дел для конкурентов

Глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии ведомства доложил президенту России Владимиру Путину, что бизнесмены часто сами требуют от правоохранительных органов возбудить уголовные дела против конкурентов, что воспринимается как давление на бизнес.

«На наши предложения к заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу, как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела», — добавил министр.



Президент РФ тут же прокомментировал это заявление.

«Человеческим языком министр сказал, что предприниматели сами виноваты — приходят, жалуются, а мы вынуждены реагировать», — сказал Путин.



Он отметил, что «просто так с улицы мало кто приходит».

«Куда идут? К своим да нашим, к знакомым, к приятелям, к каким-то своим теневым партнерам из правоохранительной сферы. Вот туда идут. Просто так, с улицы, мало кто приходит. Это на уличные преступления таким образом реакция происходит. А в бизнес-сфере — нет. Надо посмотреть на эту сторону дела», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



Ранее в Следственном комитете РФ начала работать телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес.