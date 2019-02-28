Прокуратура РТ обвиняет в преднамеренном банкротстве братский тандем из СК «Бурсервис»

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В Московский райсуд Казани направлено дело топ-менеджеров ООО «СК «Бурсервис». 50-летнего гендиректора обвиняют в преднамеренном банкротстве, его 44-летнего брата, замдиректора компании, — в пособничестве этому преступлению.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые с целью умышленного ухудшения финансового положения предприятия продали третьим лицам 13 единиц автотранспорта и спецтехники, которые стоили свыше 24 млн рублей. Затем предприятие прекратило хозяйственную деятельность и не смогло рассчитаться по долгам на 20 млн рублей с тремя кредиторами.

Вину братья-коммерсанты не признали, но добровольно возместили двум потерпевшим ущерб на 12,4 млн рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Ранее в преднамеренном банкротстве обвинили главу казанской автоимперии «Триал-авто».