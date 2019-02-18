Автосалон раздора: за что в Казани отдали под суд главу империи «Триал-авто»

По версии обвинения, здание ООО «Ситроен Центр Казань» намеренно увели из конкурсной массы

Глава казанской автоимперии предстанет перед судом. Гендиректора и соучредителя «Триал-Авто+» Игоря Львова обвиняют в преднамеренном банкротстве и легализации приобретенного преступным путем имущества. По версии прокуратуры Татарстана, еще в 2014-м год он безвозмездно отдал аффилированной фирме здание автосалона «Ситроен», а затем присвоил 50 млн рублей от его продажи на сторону. Адвокат обвиняемого Александр Коган объясняет: когда в арбитражах признали сделку законной, кредиторы поставили на силовиков.

«Ремтех» — банкрот, гендиректор — обвиняемый



Сейчас за стеклами бывшего автосалона на проспекте Победы, 157, работают два агентства недвижимости и ипотеки. Вывеску «Ситроен» можно найти на старых фотографиях. Новое здание в августе 2014-го регистрировала в собственность компания «СЦК» («Ситроен Центр Казань»), которая в 2015 году сменила название на ООО «Ремтех», прописалась уже в Волжске (Марий Эл) и попала под банкротство.

На сегодняшний день «Ремтех» — в стадии ликвидации. А его бывший гендиректор Игорь Львов в настоящее время работает по соседству — на проспекте Победы, 200, где рулит сразу тремя предприятиями: ООО «Триал-Авто+» (зарегистрировано в декабре 2003 года) — по оптовой торговле легковыми авто, «Триал-Авто Плюс» (2011 год) — по розничной торговле автодеталями и «Техно Сервис Двести» (2014 год) — по техобслуживанию и ремонту автотранспорта. Во всех трех компаниях у Львова — треть доли. На сайте группы компаний «Триал-Авто» указано, что на проспекте Победы, 200, работают сервисный центр «Субару» и дорожный центр «Чери», а в спорном здании на Победы, 157 — центр «Лифан».

Прокуратура Татарстана обвиняет Игоря Львова по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

— По версии следствия, в декабре 2014 года фигурант дела безвозмездно передал аффилированному юридическому лицу принадлежащее предприятию здание общей площадью 2 605,6 кв. м по адресу: Казань, проспект Победы, дом 157. В дальнейшем объект недвижимости рыночной стоимостью 60 млн рублей был перепродан третьей фирме за 50 млн рублей, которые бизнесмен присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, — пояснил фабулу обвинения «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

А еще добавил: как полагает следствие, действия обвиняемого были направлены на умышленное ухудшение имущественного положения возглавляемой им фирмы. В результате предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами, которым причинен ущерб на общую сумму 24,6 млн рублей. Через 3 года после сделки «из-за неспособности в полном объеме удовлетворить требования ряда кредиторов в размере 17,6 млн рублей суд признал предприятие банкротом».

Версия защиты: «Состава преступления нет»

Как выяснило «Реальное время», дело бизнесмена Львова уже поступило в Приволжский райсуд Казани. Разбираться в нем поручено судье Ильнуру Гарифуллину. Дата первого заседания пока не назначена.

Сам Львов суда ждет под подпиской о невыезде. По данным прокуратуры, он частично признал вину. Впрочем, защитник обвиняемого в разговоре с «Реальным временем» опроверг эту информацию.

— Никто ничего не признает. Там состава преступления нет вообще. Когда он продавал здание, из-за которого теперь такой сыр-бор, то ни банкротства, ни реестра кредиторов еще не было. И статья о преднамеренном банкротстве тут вообще неприменима, а уж тем более легализация, — комментирует ситуацию адвокат Александр Коган.

По словам Когана, арбитражные суды признали законность сделки с автосалоном, главный кредитор — казанское ООО «Амадей» (ликвидировано в 2018 году — прим. ред.) не смог добиться отмены этих решений и заявил в правоохранительные органы.

Доминиканский офшор и суд в Марий Эл

Согласно выписке из Росреестра, спорный автосалон в 2015 году был продан дважды. В апреле был заключен договор купли-продажи между ООО «Ремтех» («СЦК») и ООО «УК «ВИС», в ноябре — между УК «ВИС» и ООО «Бостон». При этом право собственности УК было зарегистрировано аж на 4 месяца раньше договора — в январе, а право собственности нынешнего владельца здания — «Бостона» — день в день со сделкой.

Отметим, что учредителем созданной в ноябре 2014-го УК «ВИС» числится некое «ТТС Аутомоутив Лтд.» в Доминикане, а директором — Евгения Леонтьева. Что до «Бостона», то он зарегистрирован в сентябре 2015 года. Его директор и соучредитель Елена Кочнева одновременно руководит ООО «Проспект 200» — по одноименному адресу на проспекте Победы. Еще один из соучредителей «Бостона», Андрей Лисичкин, является президентом некоммерческого партнерства «Республиканская коллегия оценщиков Татарстана».

Из базы арбитражных решений следует, что первичный спор за здание бывшего автосалона «Ситроен» развернулся в Арбитражном суде Марий Эл. 24 мая 2017 года с подачи казанского ООО «Амадей» на двухэтажный объект был наложен запрет регистрационных действий — в качестве обеспечительных мер. Юристы «Бостона» оспорили это решение. Они настаивали, что компания является добросовестным покупателем, а истец в отсутствие требований о возврате имущества в конкурсную массу требует взыскать с нынешнего владельца 115 млн рублей в качестве «действительной цены» имущества. Напомним, в рамках уголовного дела здание оценили вдвое дешевле.

В июле 2017-го 1-й Арбитражный Апелляционный суд во Владимире отменил решение марийского арбитража и отказал «Амадею» в запрете регистрации сделок с бывшим салоном «Ситроен».

Согласно выписке из Росреестра, спорный автосалон в 2015 году был продан дважды. Фото trial-auto.ru



Конкурсный управляющий «Ремтеха» и кредиторы продолжают требовать в арбитражах признать незаконными иные сделки участников этой цепочки, заключенные задолго до возбуждения в МВД по Татарстану уголовного дела в отношении Игоря Львова.