Торговая сеть Next может уйти с российского рынка, под угрозой закрытия магазины Казани и Самары

Оператор британских сетей Next и Next kids в России не исключает возможности закрытия магазинов в России, сообщает РБК.

Закрытие может случиться уже к июлю 2019 года. Сообщается, что владельцу бренда не удается из-за девальвации рубля держать необходимый уровень доходности на рынках России и Украины. В России представлены 24 магазина, один из которых находится в Казани, а два — в Самаре.

Напомним, ранее в пресс-службе IKEA в России опровергли информацию о закрытии гипермаркета OBI в казанском ТЦ «Мега».

«Информация о закрытии OBI в «Меге» Казани не соответствует действительности, у нас действующий контракт, и мы нацелены на долгосрочные отношения. Вместе с OBI мы постоянно работаем над созданием новых возможностей и улучшением покупательского опыта для посетителей», — цитирует представителя пресс-службы «Татар-информ».

