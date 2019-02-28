С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян

С начала этого года во въезде на Украину отказали около 1,5 тысячи россиян. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«С начала года мы отказали в пересечении границы почти 1,5 тыс. граждан Российской Федерации», — приводит слова Слободяна «РИА Новости».

Напомним, после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.



В феврале Госпогранслужба Украины заявила, что гражданам страны стали часто отказывать во въезде на территорию России. В ведомстве отметили, что пограничники либо не объясняют причин отказа во въезде, либо ссылаются на указ о запрете на въезд автомобилей с большим объемом двигателя.