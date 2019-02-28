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Число самозанятых в Татарстане достигло 3,5 тысячи человек

12:24, 28.02.2019
Число самозанятых в Татарстане достигло 3,5 тысячи человек
Фото: pixabay.com

Количество жителей Татарстана, вставших на учет в налоговые органы в качестве самозанятых, достигло 3,5 тысячи человек. Данные приводит УФНС по РТ на конец февраля этого года.

В ведомстве напоминают, что налоговый режим предполагает льготные ставки 4% и 6%. Он будет действовать в течение 10 лет, пишет ИА «Татар-информ».

Воспользоваться специальным налоговым режимом можно добровольно в органах ФНС.

Добавим, всего в России, по предварительным данным, насчитывается 26 тысяч самозанятых. Ранее в ФНС рассказали, кто чаще всего регистрируется в качестве самозанятых.

ОбществоЭкономика Татарстан
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