Число самозанятых в Татарстане достигло 3,5 тысячи человек

Количество жителей Татарстана, вставших на учет в налоговые органы в качестве самозанятых, достигло 3,5 тысячи человек. Данные приводит УФНС по РТ на конец февраля этого года.

В ведомстве напоминают, что налоговый режим предполагает льготные ставки 4% и 6%. Он будет действовать в течение 10 лет, пишет ИА «Татар-информ».

Воспользоваться специальным налоговым режимом можно добровольно в органах ФНС.

Добавим, всего в России, по предварительным данным, насчитывается 26 тысяч самозанятых. Ранее в ФНС рассказали, кто чаще всего регистрируется в качестве самозанятых.