В ФНС рассказали, кто чаще всего регистрируется в качестве самозанятых

Пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых «Мой налог» приходится на таксистов, сообщает «Российская газета».

Такое заявление сделал замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На граждан, которые сдают квартиры, приходится 7,1% от общего числа зарегистрированных самозанятых, вкладка «Консультирование» подошла для 5,3% участников программы.

Напомним, ранее Управление ФНС по республике в ответ на запрос «Реального времени» пояснило, что специальный налоговый режим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (ИП для этого нужно перейти на уплату налога на профессиональный доход). В ведомстве отметили, что сдавать здесь отчетность, в отличие от остальных режимов, не нужно.