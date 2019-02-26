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В ФНС рассказали, кто чаще всего регистрируется в качестве самозанятых

16:41, 26.02.2019
В ФНС рассказали, кто чаще всего регистрируется в качестве самозанятых
Фото: ru.wikipedia.org / Stan28121981

Пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых «Мой налог» приходится на таксистов, сообщает «Российская газета».

Такое заявление сделал замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На граждан, которые сдают квартиры, приходится 7,1% от общего числа зарегистрированных самозанятых, вкладка «Консультирование» подошла для 5,3% участников программы.

Напомним, ранее Управление ФНС по республике в ответ на запрос «Реального времени» пояснило, что специальный налоговый режим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (ИП для этого нужно перейти на уплату налога на профессиональный доход). В ведомстве отметили, что сдавать здесь отчетность, в отличие от остальных режимов, не нужно.

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