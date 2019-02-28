В Перми неизвестный превратил арт-объект «Слава труду» в «Слава груди»
В Перми оказался испорчен арт-объект «Слава труду», расположенный у музея современного искусства PERMM.
Неизвестный изменил буквы в инсталляции, в результате чего получилось «Слава груди». В пресс-службе музея отметили, что буквы сделаны из картона, на самом арт-объекте отсутствуют повреждения.
В настоящий момент личность причастного к данному событию устанавливается по камерам наружного наблюдения.
Напомним, в прошлом году суд оштрафовал пермского художника Sad Face на 15 тысяч рублей за порчу арт-объекта «Счастье не за горами».Общество
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