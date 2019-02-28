В Перми неизвестный превратил арт-объект «Слава труду» в «Слава груди»

Фото: музей PERMM

В Перми оказался испорчен арт-объект «Слава труду», расположенный у музея современного искусства PERMM.

Неизвестный изменил буквы в инсталляции, в результате чего получилось «Слава груди». В пресс-службе музея отметили, что буквы сделаны из картона, на самом арт-объекте отсутствуют повреждения.

В настоящий момент личность причастного к данному событию устанавливается по камерам наружного наблюдения.

Напомним, в прошлом году суд оштрафовал пермского художника Sad Face на 15 тысяч рублей за порчу арт-объекта «Счастье не за горами».