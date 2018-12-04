Биометрический загранпаспорт казанцам сделают в МФЦ

Около семи миллионов рублей потратила республика на закупку портативных комплексов регистрации биометрических параметров, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты РТ. В результате подать документы на получение биометрического загранпаспорта стало возможным в татарстанских многофункциональных центрах.

Первым в Казани и республике документы на оформление загранпаспорта нового образца, который действует не пять, а десять лет и упрощает процесс идентификации личности при прохождении паспортного контроля, начал принимать МФЦ «Приволжский» на Авангардной. А скоро на прием заработают и другие МФЦ — в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Елабуге, Зеленодольске, Лениногорске и Бугульме.

Сканировать необходимые для оформления нового паспорта отпечатки пальцев и сфотографироваться можно прямо в МФЦ. Срок подготовки документа — один месяц при условии, что заявление на его оформление было подано по месту регистрации гражданина (при подаче заявления по месту проживания или пребывания срок возрастает до четырех месяцев). Госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта взрослому составляет 5000 рублей, ребенку до 14 лет — 2500 рублей, а за внесение изменений в уже имеющийся документ (в связи с изменением личных данных) придется заплатить всего 500 рублей.

В настоящее время прием заявлений на биометрический паспорт осуществляется в Казани — в офисе «Мои документы» на Авангардной. Причем только один раз в неделю — по понедельникам, с 9.00 до 16.00. Такой график связан с тем, что по закону работать с такими документами вправе только сотрудники миграционного управления, пояснила «Реальному времени» директор ГБУ МФЦ Ленара Музафарова. По ее словам, эта услуга пока оказывается при помощи специально закупленных Татарстаном портативных комплексов регистрации биометрических параметров, а в будущем году в МФЦ планируют начать прием документов на биометрический паспорт также и с помощью криптокабин, из которых необходимая информация будет автоматически передаваться в Центр обработки данных МВД. Гражданину нужно будет прийти в МФЦ, получить у сотрудников специальный штрих-код, просканировать его в криптобиокабине и приступить к оформлению документа…

Ранее «Реальное время» сообщало, что в МФЦ начали принимать уведомления о начале стройки индивидуальных и дачных домов.