ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить предельные тарифы на изготовление номеров — 2 тыс. рублей для автомобилей и 1,5 тыс. рублей — для мотоциклов. Стоимость свидетельства о регистрации составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Сейчас для россиян цена на изготовление номера в ГИБДД в виде госпошлины составляет 2 тыс. рублей.



В случае утверждения предложенных ФАС тарифов, они начнут действовать с 4 августа 2019 года. ГИБДД будет назначать только комбинацию цифр и букв, а печатать номерные таблички автовладельцы будут у частных производителей.

Эксперты считают, что частники откажутся работать по таким тарифам, так как для них это будет экономически невыгодно. В результате в некоторых регионах могут возникнуть проблемы с получением номеров, пишет «Коммерсант».

Напомним, что с 4 августа граждане будут должны получать госномера в соответствии с пропиской.