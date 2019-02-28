Российские ретейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard

Три российских торговых ассоциации пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Visa и Mastercard.

По мнению ретейлеров, международные платежные системы злоупотребляют своим доминирующим положением, устанавливая размер межбанковской комиссии. Так, тариф Mastercard для продавцов непродовольственных сетей выше, чем для магазинов других форматов, передает телеканал «Россия 24».

Авторы заявления уверены, что Visa и Mastercard нарушают закон о защите конкуренции и негативно влияют на конкуренцию в целом.

Напомним, ранее Центробанк предложил сделать услуги для физлиц по карте «Мир» дешевле Visa и MasterCard.