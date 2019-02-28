В Минпромторге РФ рассказали о возможном ассортименте товаров в киосках и ларьках

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал, что на прилавках киосков и ларьков, которые могут вернуться на улицы крупных городов, будут выставлены товары повседневного потребления.

Он уточнил, что определенного списка товаров законом не предусматривается. Каждый предприниматель сам будет определять специализацию своей торговой точки. При этом сигареты и алкоголь в киосках и ларьках реализовываться не будут, передает RT.

Ранее Евтухов рассказал, что на улицы российских городов планируется вернуть палатки и ларьки. По словам специалистов, развитие такой торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.