Эксперты ожидают роста цен на бензин с апреля

На прошлой неделе цены на бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%. Участники рынка считают, что с апреля стоимость топлива начнет расти.

Соглашение нефтяных компаний с правительством о сдерживании цен истекает 31 марта, напоминает «Коммерсантъ».

Снижение цен на бензин зафиксировано с 19 по 25 февраля. До этого 3 недели они не росли и не опускались. По данным Росстата, с начала года по середину февраля бензин подорожал в среднем на 0,6%, дизтопливо — на 1% при общей инфляции 1,3%.

Между тем на рынке опасаются, что с апреля цены резко пойдут вверх.

«Сейчас конъюнктура благоприятна для сохранения текущего уровня цен, а демпфирующий механизм в целом обеспечивает равновесие и рентабельность», — приводит газета слова источника.

По его мнению, с марта начнется сезонный рост спроса на нефтепродукты на фоне по-прежнему высокой экспортной альтернативы.

Напомним, что за год стоимость бензина выросла приблизительно на 10%. При этом в январе розничные цены в 2,5 раза превысили оптовые.