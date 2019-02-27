Владимир Ткачев: «Мы весь сезон высоко шли в рейтинге по удалениям. Нам об этом говорили, но пока как есть»
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев после поражения от омского «Авангарда» во втором матче серии плей-офф объяснил неудачную игру частыми удалениями игроков его команды.
— Пока что у нас не все получается. Будем разбирать наши ошибки, которые мы допустили. В принципе, когда забросили две шайбы, прихватили немного преимущество, но потом, опять же, удаление, которое подкосило игру. Нельзя допускать такие ошибки.
— Удаления были и в первом матче, и во втором. Это нервы?
— Нельзя сказать, что это мандраж. Мы на протяжении всего сезона очень высоко шли в рейтинге по удалениям. Нам об этом говорили, но пока так, как есть.
— Можно ли еще что-то изменить в этой серии?
— Да, конечно, мы переезжаем домой, для нас это будет играть ключевую роль — можно будет эти игры зацепить. Что касается игры, я считаю, нам нужно побольше играть с шайбой, заставить соперника играть без нее, заставить их нервничать. Мы сегодня почувствовали — когда мы владеем игрой, когда мы уверены в себе, нам все по силам.
— В обоих матчах «Ак Барс» пропускал первым, вы постоянно догоняли. Упустили какой-то момент при подготовке или просто не ожидали, что «Авангард» так сильно начнет?
— Нет, почему. Если брать первый матч, мы достаточно неплохо, агрессивно начали, но подвели удаления. Сегодня пропустили первыми. Я думаю, если мы забьем первыми, игра пойдет в другом ключе.
— В команде была эпидемия гриппа. Может быть, не все пока пришли в оптимальное состояние?
— Ссылаться на это неправильно.
— Эмиля Гарипова не хватает команде?
— У нас есть два вратаря, они достойно играют. Наша задача — помогать им, — приводит слова Ткачева официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, ответные игры пройдут в Казани 1 и 3 марта.СпортХоккей Татарстан
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