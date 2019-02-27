«Калашников» откладывает испытания мотоцикла «Иж» для проекта «Кортеж»

Глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев рассказал, что до испытаний разработанного для проекта «Кортеж» мотоцикла «Иж» еще «очень далеко».

«Нет, там до испытаний еще очень далеко, идет разработка. Давайте пока эту тему глубоко трогать не будем. Я обещаю, что мы к ней вернемся чуть попозже», — сказал гендиректор концерна в интервью ТАСС.

Напомним, что еще в мае 2018 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что мотоцикл для проекта «Кортеж» уже почти завершен. Тогда руководитель «Ростеха» говорил, что аппарат осталось «довести до ума».

По предварительным данным, разработанный «Калашниковым» мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Его габариты составляют 2900х940х1250 мм, масса — 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка — 250 км/ч, крутящий момент — 180 Нм, мощность двигателя — 110 кВт.

Напомним, что автомобили проекта «Кортеж» трансформировались в бренд Aurus. Они будут производиться в Татарстане.

Ранее сообщалось, что «Калашников» уже поставляет электромотоциклы для военных. В частности, партия была направлена московской Военной автоинспекции.