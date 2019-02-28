Toyota запустит производство нового RAV4 для России в этом году

В 2019 году японский автопроизводитель Toyota запустит производство обновленного кроссовера RAV4. Собирать автомобиль будут на заводе в Санкт-Петербурге.

О сроках начала производства и продаж новинки в России будет объявлено дополнительно, передает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Тойота Мотор».

Агентство отмечает, что по итогам 2018 года RAV4 стал второй по популярности моделью Toyota, среди произведенных в РФ. За год продажи кроссовера сократились на 5,4% до 31 155 экземпляров.

Первое место оказалось за Toyota Camry. За год дилеры продали 33 700 экземпляров, показатель вырос на 19,5%.

Отмечается, что за год петербургский завод Toyota увеличил производство на 10,5%, до 73 662 автомобилей, что стало рекордной цифрой с момента его запуска.

Напомним, что Toyota Corolla стала четвертой по популярности у россиян среди иномарок. По подсчетам аналитиков за год в стране продали 697,3 тысячи экземпляров авто.