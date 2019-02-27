В Башкирии сгорело одно из зданий горнолыжной базы на шихане Куштау

В Башкирии произошел пожар на горнолыжной базе, расположенной на шихане Куштау. Здание, в котором располагались кассы и прокат снаряжения, сгорело почти полностью.

По данным источников «Реального времени», в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудникам удалось сохранить и часть оборудования.

Фото: vk.com/typicalstr

Ранее у подножия Куштау появились баннеры в защиту горы. Защитники шиханов выложили их фотографии вместе со снимком, на котором посетители горнолыжного комплекса позируют с еще одним плакатом.

Фото: vk.com/typicalstr

Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) получила право разработать гору несколько лет назад. Однако она утверждала, что сырье Куштау не подходит и требовала отдать две других горы: Торатау и Юрактау. Однако после назначения врио главы РБ Радия Хабирова было объявлено, что «Сода» сможет добывать известняк только из «Долгой» (так многие местные жители называют «Куштау»).