В Башкирии сгорело одно из зданий горнолыжной базы на шихане Куштау
В Башкирии произошел пожар на горнолыжной базе, расположенной на шихане Куштау. Здание, в котором располагались кассы и прокат снаряжения, сгорело почти полностью.
По данным источников «Реального времени», в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудникам удалось сохранить и часть оборудования.
Ранее у подножия Куштау появились баннеры в защиту горы. Защитники шиханов выложили их фотографии вместе со снимком, на котором посетители горнолыжного комплекса позируют с еще одним плакатом.
Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) получила право разработать гору несколько лет назад. Однако она утверждала, что сырье Куштау не подходит и требовала отдать две других горы: Торатау и Юрактау. Однако после назначения врио главы РБ Радия Хабирова было объявлено, что «Сода» сможет добывать известняк только из «Долгой» (так многие местные жители называют «Куштау»).Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым