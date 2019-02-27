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Представителя Всемирного курултая башкир избрали членом общественной палаты РФ от Башкирии

14:49, 27.02.2019
Представителя Всемирного курултая башкир избрали членом общественной палаты РФ от Башкирии
Фото: bashinform.ru

На заседании общественной палаты Башкирии было решено избрать членом общественной палаты РФ представителя Всемирного курултая башкир Айгуль Муратову, сообщает ИА «Башинформ».

Айгуль Муратова родилась 26 июля 1972 года. В 1995 году окончила Литературный институт им. М. Горького, в 2012 году — Башкирскую академию государственной службы и управления. Работает директором Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди, является членом исполкома Всемирного курултая башкир.

Напомним, ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении V Всемирного курултая башкир. Конгресс должен состояться в июне 2019 года. С инициативой проведения мероприятия выступил исполком международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир», уточнили в пресс-службе администрации РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
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