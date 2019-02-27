Представителя Всемирного курултая башкир избрали членом общественной палаты РФ от Башкирии

На заседании общественной палаты Башкирии было решено избрать членом общественной палаты РФ представителя Всемирного курултая башкир Айгуль Муратову, сообщает ИА «Башинформ».

Айгуль Муратова родилась 26 июля 1972 года. В 1995 году окончила Литературный институт им. М. Горького, в 2012 году — Башкирскую академию государственной службы и управления. Работает директором Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди, является членом исполкома Всемирного курултая башкир.

Напомним, ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении V Всемирного курултая башкир. Конгресс должен состояться в июне 2019 года. С инициативой проведения мероприятия выступил исполком международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир», уточнили в пресс-службе администрации РБ.