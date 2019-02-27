Роб Клинкхаммер: «Мы показали не лучший пример, как надо начинать плей-офф»

Канадский форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился мыслями о первом матче в Кубке Гагарина против «Авангарда», когда казанцы разгромно уступили — 0:6.

— Мы будем серьезно настраиваться на вторую игру. Конечно, первый матч — не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем выводы и внесем коррективы в свою игру.

Я предпочитаю такие крупные поражения обидному проигрышу в одну шайбу. Это не так обидно. Тем более это возможность пересмотреть действия всей команды целиком и сделать выводы

Также канадец рассказал о плане на вторую игру между казанцами и омичами. По его словам, победить «ястребов» можно, лишь оказывая давление по всему льду.

«Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в форчек и оказывать давление на «Авангард» по всей площадке».

«Авангард» хорошо себя показал в матче с нами — остальное наши проблемы. У Омска много «оружия», много приемов для победы. Отличная оборона и вратарь, а также много техничных игроков впереди, — сказал Клинкхаммер «Известиям».

Напомним, второй матч между «Авангардом» и «Ак Баром» пройдет сегодня в Балашихе и начнется в 19.30 по московскому времени.