В 2020 году эксперимент по самозанятым могут распространить на всю страну

Федеральная налоговая служба принимает меры для улучшения системы регистрации самозанятых граждан, сообщает «Российская газета».

К лету ведомство собирается предложить решения, которые дадут возможность распространить эту систему на всю страну. Такое заявление на «правительственном часе» в Совете Федерации сделал глава ФНС Михаил Мишустин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что нужно сделать все, чтобы с 1 января 2020 года все субъекты страны включились в эту работу.

Напомним, ранее сообщалось, что пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых «Мой налог» приходится на таксистов. Такое заявление сделал замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На граждан, которые сдают квартиры, приходится 7,1% от общего числа зарегистрированных самозанятых, вкладка «Консультирование» подошла для 5,3% участников программы.