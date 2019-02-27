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Экономика

В 2020 году эксперимент по самозанятым могут распространить на всю страну

13:58, 27.02.2019 1
В 2020 году эксперимент по самозанятым могут распространить на всю страну
Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба принимает меры для улучшения системы регистрации самозанятых граждан, сообщает «Российская газета».

К лету ведомство собирается предложить решения, которые дадут возможность распространить эту систему на всю страну. Такое заявление на «правительственном часе» в Совете Федерации сделал глава ФНС Михаил Мишустин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что нужно сделать все, чтобы с 1 января 2020 года все субъекты страны включились в эту работу.

Напомним, ранее сообщалось, что пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых «Мой налог» приходится на таксистов. Такое заявление сделал замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На граждан, которые сдают квартиры, приходится 7,1% от общего числа зарегистрированных самозанятых, вкладка «Консультирование» подошла для 5,3% участников программы.

ЭкономикаБюджетОбществоВластьИнфраструктураБизнес
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комментарии 1

комментарии

  • Корней 28 февр
    Про самозанятых - лучший закон за последние годы, спасибо Матвиенко! Без бюрократии и за низкий налог получить официальный статус для работы - просто очень хорошо. Безусловно, надо вводить его по всей России.
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