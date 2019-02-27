Житель Москвы выплатил 150 млн рублей алиментов после того, как ему отказали в выезде за границу

Москвич погасил долг по алиментам на 150 млн рублей после того, как ему отказали в выезде за границу перед Новым годом, сообщает РБК.

Такое заявление сделал глава управления Федеральной службы судебных приставов Москвы Сергей Замородских.

Напомним, ранее Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП по РТ) отчиталось об итогах 2018 года. За это время ведомство добилось взыскания долгов на 12 млрд рублей.

«В 2018 году в консолидированный бюджет перечислено около 3,5 млрд рублей. В бюджет Республики Татарстан взыскано 2,3 млрд рублей», — рассказал главный судебный пристав Татарстана Игорь Безуевский.

Он отметил, что в минувшем году на исполнении в УФССП по РТ находилось 2,2 млн исполнительных производств.

