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В Москве госпитализировали пародиста Александра Пескова из-за проблем с поджелудочной железой

11:36, 27.02.2019
В Москве госпитализировали пародиста Александра Пескова из-за проблем с поджелудочной железой
Фото: ru.wikipedia.org/Песков Александр Валерьянович

В Москве госпитализирован российский пародист Александр Песков.

Как пояснил директор Пескова Александр Волокин, это плановая госпитализация на два дня.

По словам Волокина, у артиста имеется проблема с поджелудочной железой. Поэтому врачи рекомендовали ему спустя два года прийти на обследование.

«Планировали после 8 марта, но сейчас появилось время, поэтому начали обследование немного раньше», — приводит слова Волокина RT.

Александр Песков родился в 1962 году. Занимался в театральном и цирковом училищах в Ярославле и Москве, окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС. СМИ часто называют Пескова «королем пародии».

Ранее российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с диагнозом «острый инфаркт».

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