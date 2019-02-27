В Москве госпитализировали пародиста Александра Пескова из-за проблем с поджелудочной железой
В Москве госпитализирован российский пародист Александр Песков.
Как пояснил директор Пескова Александр Волокин, это плановая госпитализация на два дня.
По словам Волокина, у артиста имеется проблема с поджелудочной железой. Поэтому врачи рекомендовали ему спустя два года прийти на обследование.
«Планировали после 8 марта, но сейчас появилось время, поэтому начали обследование немного раньше», — приводит слова Волокина RT.
Александр Песков родился в 1962 году. Занимался в театральном и цирковом училищах в Ярославле и Москве, окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС. СМИ часто называют Пескова «королем пародии».
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