Радий Хабиров предложил вернуть молочные кухни в крупные города Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил с предложением по возвращению молочных кухонь в крупные города республики. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, власти РБ в данный момент внимательно изучают проблему детского питания. Одним из вопросов является идея воссоздать в регионе молочные кухни, как в советское время.

«Сейчас их [молочных кухонь] нет. Но в Уфе их восстановили. И ряд экспертов рекомендует мне сделать это по всем крупным городам республики. Это в любом случае процесс не быстрый и затраты серьезные», — отметил Хабиров.

Также под своим постом он разместил опрос, где предлагает жителям Башкирии два варианта ответа — обеспечивать детей до трех лет кисломолочными продуктами или выделять сухие смеси.

Напомним, ранее Хабиров опередил президента Татарстана Рустама Минниханова в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров.