В Сибае суд вынес приговор банде вымогателей денег у таксистов

Сибайский городской суд вынес приговор в отношении троих мужчин по факту вымогательства и незаконного хранения оружия.

Установлено, что в октябре 2017 года отсидевший за разбой и недавно вышедший из колонии местный житель организовал преступное сообщество по вымогательству денег у таксистов. Всего в банде действовали три человека в возрасте от 32 до 34 лет.

В течение полугода преступники требовали от 3 до 5 тыс. рублей у перевозчиков за возможность осуществлять междугородние пассажирские перевозки. Кроме того, у двух горожан злоумышленники вымогали 60 тыс. рублей, угрожая расправой.

Вскоре члены банды были задержаны. У организатора по месту жительства был изъят обрез ружья, который оказался спрятан в диване, рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

В итоге суд приговорил основного фигуранта уголовного дела к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщники получили сроки от полутора до двух лет и 10 месяцев в колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии осудили рабочего из Чечни, участвовавшего в конфликте в Темясово.