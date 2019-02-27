В России могут разрешить высшее самообразование

Минобрнауки РФ в 2019 году планирует разработать поправки, чтобы узаконить высшее самообразование.

В ведомстве отметили, что инициатива призвана стимулировать граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».

Для начала Минобрнауки хочет разрешить зачет лишь нескольких предметов. Ведомству также предстоит определить, как граждане будут подтверждать знания, полученные самостоятельно в домашних условиях, пишут «Известия».

Министерство юстиции России предложило обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей в период обучения в вузах на очной форме. Сейчас порядок и форма содержания определяется родителями самостоятельно.

