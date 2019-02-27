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В России могут разрешить высшее самообразование

07:44, 27.02.2019 1
В России могут разрешить высшее самообразование
Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки РФ в 2019 году планирует разработать поправки, чтобы узаконить высшее самообразование.

В ведомстве отметили, что инициатива призвана стимулировать граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».

Для начала Минобрнауки хочет разрешить зачет лишь нескольких предметов. Ведомству также предстоит определить, как граждане будут подтверждать знания, полученные самостоятельно в домашних условиях, пишут «Известия».

Министерство юстиции России предложило обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей в период обучения в вузах на очной форме. Сейчас порядок и форма содержания определяется родителями самостоятельно.

ОбществоОбразование
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    кто предлагает и продвигает такое самообразование? Где можно ознакомиться с базой сей инициативы?
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