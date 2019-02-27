Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

Украина в этом году может полностью отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сказала член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире украинского «5 канала».

По ее словам, конкурс приобрел политизированный характер, в связи с чем вообще «целесообразно рассмотреть отмену участия Украины».

Также Кольцова заявила, что на данный момент НОТУ ведет переговоры с исполнителями, участвующими до этого в отборе на конкурс, чтобы выбрать достойного кандидата для поездки на «Евровидение». Решение по данному вопросу будет принято в скором времени.

Напомним, ранее появилась информация, что Украина в этом году не будет посылать певицу Maruv на «Евровидение». Позже сама исполнительница призналась, что отказ участвовать в конкурсе является ее решением.

