За год предприятия Башкирии заработали почти 223 млрд рублей

По итогам 2018 года прибыль промышленных предприятий Башкирии составила 222,7 млрд рублей. Объем промпроизводства вырос на 18%, до 1,7 трлн рублей.

При этом индекс промышленного производства поднялся на 3,4%, передает «Башинформ». Министр промышленности РБ Алексей Карпухин на итоговой коллегии Минпрома рассказал, что среднемесячная зарплата в промышленности составила 39,6 тысячи рублей (в целом средняя зарплата в Башкирии составила 35 тысяч рублей).

По данным Башстата, объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций с января по сентябрь 2018 года составил 99,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что прибыль «Башнефти» в 2018 году составила 75 млрд рублей



