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Минсельхоз Удмуртии ожидает роста производства льна на четверть

18:15, 26.02.2019
Минсельхоз Удмуртии ожидает роста производства льна на четверть
Фото: udmurt.ru

По прогнозам Минсельхоза Удмуртии, в 2019 году производство льна в республике вырастет на 25%. Объем производства может достигнуть 5 тысяч тонн.

«Около 5 тысяч тонн, мы говорим, по 2019 году. В пределах 4 тысяч тонн мы произвели в 2018 году», — приводит «Интерфакс» слова министра сельского хозяйства УР Ольги Абрамовой.

Таким образом, объем производства льна в республике по итогам года может увеличиться на 25%.

ПромышленностьАгропром Удмуртия
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