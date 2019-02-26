Минсельхоз Удмуртии ожидает роста производства льна на четверть

По прогнозам Минсельхоза Удмуртии, в 2019 году производство льна в республике вырастет на 25%. Объем производства может достигнуть 5 тысяч тонн.

«Около 5 тысяч тонн, мы говорим, по 2019 году. В пределах 4 тысяч тонн мы произвели в 2018 году», — приводит «Интерфакс» слова министра сельского хозяйства УР Ольги Абрамовой.

Таким образом, объем производства льна в республике по итогам года может увеличиться на 25%.