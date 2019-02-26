Новости экономики

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин должен подготовить проект закона о защите капиталовложений за два дня

16:54, 26.02.2019
Минфин должен подготовить проект закона о защите капиталовложений за два дня
Фото: pixabay.com

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину, чтобы ведомство проработало и представило правительству до 28 февраля проект федерального закона о защите и поощрении капиталовложений, а также развитии инвестиционной деятельности в РФ, сообщает ТАСС.

Подобное поручение было дано по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ предложило создать реестр азартных игроков. Согласно документу, букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый список россиян с игровой зависимостью. При этом любой человек может добровольно написать заявление о включении в данный список и ограничить размер ставок. В перечне также будут значиться недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны. Подать заявление об исключении из списка можно будет только через год после включения в него.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров