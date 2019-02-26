Китайский производитель автокранов и манипуляторов Foton откроет сборочное производство в Казани

Компания Foton, которая специализируется на производстве малого и среднетоннажного коммерческого транспорта, планирует открыть сборочное производство в Казани. Об этом «Реальному времени» рассказал заместитель генерального директора «Интехкрансервиса» Алексей Ивкин. Эта компания сейчас занимается тем, что на шасси Foton устанавливают дорожную технику XCMG.

По словам Ивкина, от китайского офиса поступило предложение локализовать сборочное производство в Казани.

— В течение 1 года — 2 лет мы планируем наладить выпуск автотехники из комплектующих китайских партнеров, это позволит нам иметь статус отечественного производителя и участвовать в закупках по 44 ФЗ, — рассказал он.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Китае автомобильную компанию Beiqi Foton Motor. На территории России китайского автопроизводителя представляет компания «Фотон Мотор», работающая с 2009 года. Дилерская и сервисная сеть представлена в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.