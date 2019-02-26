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В России займутся мерами по увеличению дохода россиян

15:59, 26.02.2019 1
В России займутся мерами по увеличению дохода россиян
Фото: Илья Репин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ведомствам поручение изучить доходы россиян и обозначить первоочередные шаги по их увеличению, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Срок исполнения поручения обозначен до 1 мая. Это одно из поручений, попавших в список по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года реальные доходы 10% бедных граждан РФ выросли на 2%, номинальные — на 7%.

«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

ЭкономикаФинансыОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 февр

    1. жоржик. вот так и начнёшь верить в бога!
    2. сколько раз во всяких вариантах упоминал статью 131 Трудового кодекса РФ!!! где эти меры прописаны. Наконец свершилось ...
    3.Интересно в какой церкви ему это шепнули? или синагоге? или мечети? что надо ему миленькому наконец заняться тем, за что он зарплату получает....
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