В России займутся мерами по увеличению дохода россиян
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ведомствам поручение изучить доходы россиян и обозначить первоочередные шаги по их увеличению, сообщается на официальном портале правительства РФ.
Срок исполнения поручения обозначен до 1 мая. Это одно из поручений, попавших в список по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года реальные доходы 10% бедных граждан РФ выросли на 2%, номинальные — на 7%.
«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
комментарии
1. жоржик. вот так и начнёшь верить в бога!
2. сколько раз во всяких вариантах упоминал статью 131 Трудового кодекса РФ!!! где эти меры прописаны. Наконец свершилось ...
3.Интересно в какой церкви ему это шепнули? или синагоге? или мечети? что надо ему миленькому наконец заняться тем, за что он зарплату получает....