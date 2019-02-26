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The Economist перечислил 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году

15:43, 26.02.2019
The Economist перечислил 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году
Фото: bazhneft.ru

Эксперты британского журнала The Economist подготовили новый рейтинг угроз мировой экономике, сообщает РБК (в редакцию издания поступил соответствующий доклад).

В список угроз попали торговые войны, рецессия экономики в США, широкомасштабный кризис на развивающихся рынках, начало затяжного кризиса в Китае, резкий скачок цен на нефть, начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Также эксперты отнесли к угрозам нанесение существенного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак, начало военных действий на Корейском полуострове, выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки, начало банковского кризиса в Италии.

Напомним, ранее Герман Греф высказался о неожиданном приходе рецессии в экономике.

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