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В России появятся новые критерии получения социальных пособий

15:21, 26.02.2019 1
В России появятся новые критерии получения социальных пособий
Фото: Илья Репин

К середине апреля министерства подготовят новые критерии получения социальных пособий.

Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Twitter, новые критерии позволят получать социальную помощь тем, кто в ней «действительно нуждается».

Ранее Медведев подписал постановление о повышении с 1 февраля размера пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющим детей.

Так, в Татарстане проиндексируют выплаты 340 тыс. федеральных льготников.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    А сколько можно комментировать??? Господа! Надо в России отказаться от материнского капитала, это однозначно мнение многих жителей России,так как мы видим что творится в нищенской стране, где получают деньги на материнский капитал и на многодетные семьи, это однозначно берут детей из-за денег, нормальная мать никогда не возьмет чужого ребенка... А ведь у кого рожденные дети до 2005 года - это что не дети?????? Это просто унижение других родителей... Надо все распределять честно, а не так как это делаете Вы. По телевидению видим куда идут деньги от материнского капитала (программа Мужское-женское), надоело смотреть эту чушь, а ее все равно показывают. Опять поднимают размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющих детей, надоело это слушать. Теперь дважды в год поднимают оплату за коммунальные платежи. Это уже беспредел, люди возмущаются, но неужели это не понимают законодатели???? Ничего хорошего не ждет. Уже 9 тыс.рублей стоит квартплата, а что будет дальше?????
















    , извините, если чем-то обидела. Но это правда
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