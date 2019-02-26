В России появятся новые критерии получения социальных пособий

Фото: Илья Репин

К середине апреля министерства подготовят новые критерии получения социальных пособий.

Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Twitter, новые критерии позволят получать социальную помощь тем, кто в ней «действительно нуждается».

На #ФорумСочи обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия. Чтобы их получали те, кто действительно нуждается. К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство

— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 26 февраля 2019 г.

Ранее Медведев подписал постановление о повышении с 1 февраля размера пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющим детей.

Так, в Татарстане проиндексируют выплаты 340 тыс. федеральных льготников.