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Происшествия

Следком опубликовал видео горящих танкеров в Черном море

20:23, 22.01.2019
Следком опубликовал видео горящих танкеров в Черном море
Фото: скриншот видео youtube.com

Следственный комитет России опубликовал видео с горящими танкерами в Черном море.

На кадрах видно, что огонь уже почти погас. Спасательное судно продолжает заливать очаги пламени струей воды.

Напомним, что танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива. По предварительной информации, ЧП произошло во время передачи топлива с борта на борт.

На обоих судах в этот момент находились 32 человека. Из них 12 человек спасены, десять погибли, еще десять числятся пропавшими без вести.

Происшествия
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