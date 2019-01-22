Следком опубликовал видео горящих танкеров в Черном море

Следственный комитет России опубликовал видео с горящими танкерами в Черном море.

На кадрах видно, что огонь уже почти погас. Спасательное судно продолжает заливать очаги пламени струей воды.

Напомним, что танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива. По предварительной информации, ЧП произошло во время передачи топлива с борта на борт.

На обоих судах в этот момент находились 32 человека. Из них 12 человек спасены, десять погибли, еще десять числятся пропавшими без вести.